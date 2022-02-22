Коке пропустит матч с «МЮ» в 1/8 финала ЛЧ из-за травмы бедра

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Капитан «Атлетико» Коке пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Футболист получил повреждение во время матча с «Осасуной». Он завершал игру с дискомфортом.

Полузащитник мадридской команды прошел обследование, которые выявило у него травму мышцы бедра.

Коке будет проходить курс физиотерапии и реабилитационных тренировок. В данный момент неизвестно, на какой срок выбыл испанец.

Матч «Атлетико»«Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 23 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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