Коке пропустит матч с «МЮ» в 1/8 финала ЛЧ из-за травмы бедра

Капитан «Атлетико» Коке пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» в .

Футболист получил повреждение во время матча с «Осасуной». Он завершал игру с дискомфортом.

Полузащитник мадридской команды прошел обследование, которые выявило у него травму мышцы бедра.

будет проходить курс физиотерапии и реабилитационных тренировок. В данный момент неизвестно, на какой срок выбыл испанец.

Матч – состоится завтра, 23 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.