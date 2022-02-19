Моуринью удалили в игре с «Вероной» за жест телефонного звонка в адрес судьи

был удален со скамейки «Ромы» в концовке матча Серии А с «Вероной» (2:2).

Португалец неоднократно выражал недовольство решениями судей по ходу игры. Уже в добавленное время главный арбитр Лука Пайретто показал 59-летнему тренеру красную карточку после того, как тот изобразил жестом телефонный звонок.

Моуринью, прежде чем уйти в подтрибунное помещение, обнялся с главным тренером «Вероны» .

Ранее по ходу сезона тренер римлян регулярного критиковал работу судей итальянского чемпионата.

Фото: кадр из трансляции CBS Sports

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