Моуринью удалили в игре с «Вероной» за жест телефонного звонка в адрес судьи

Жозе Моуринью был удален со скамейки «Ромы» в концовке матча Серии А с «Вероной» (2:2).
Португалец неоднократно выражал недовольство решениями судей по ходу игры. Уже в добавленное время главный арбитр Лука Пайретто показал 59-летнему тренеру красную карточку после того, как тот изобразил жестом телефонный звонок.
Моуринью, прежде чем уйти в подтрибунное помещение, обнялся с главным тренером «Вероны» Игором Тудором.
Ранее по ходу сезона тренер римлян регулярного критиковал работу судей итальянского чемпионата.
Фото: кадр из трансляции CBS Sports
«Дали бы такую красную Златану на «Сан-Сиро»?» Сезон «Ромы» – в цитатах Жозе против судей