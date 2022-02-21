«Ювентус» прислал тебя!» Моуринью могут отстранить на 2-3 игры за жесты и выкрики арбитру матча «Ромы» с «Вероной»

может быть дисквалифицирован на 2-3 игры чемпионата Италии.

Как передает Football Italia со ссылкой на La Stampa, поведение главного тренера «Ромы» во время матча 26-го тура Серии А с «Вероной» (2:2) может привести к отстранению португальца.

В добавленное время главный арбитр Лука Пайретто показал 59-летнему специалисту красную карточку после того, как тот изобразил жестом телефонный звонок. Также Моуринью кричал в его адрес: «Они специально послали тебя, «Ювентус» прислал тебя!»

В трех ближайших турах встретится со «Специей» (27 февраля), «Аталантой» (6 марта) и «Удинезе» (13 марта). Сейчас команда идет в чемпионате на 8-м месте с 41 очком после 26 матчей.

📞 Моуринью удалили за имитацию телефонного разговора. Похоже, Жозе намекнул на связь отца арбитра с Кальчополи