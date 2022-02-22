«Сказал Магуайру: «Наконец-то ты забил этой большой головой». Фернандеш о праздновании гола «Лидсу»

рассказал, как поздравил с голом в ворота «Лидса».

«Я видел гол Харри и видел, как Поль [Погба] бежит за ним и скользит на коленях. Я похлопал его [Магуайра] по голове и сказал: «Наконец-то ты забил этой большой головой».

Так что, если честно, я думаю, что люди пытаются выражать недовольство нами, и придумывают истории (о плохой атмосфере в команде – прим. Sports.ru).

Мы знаем, что когда кто-то говорит об этом клубе или о каком-то игроке из этого клуба, их слова звучат по всему миру. Они этого хотят?» – сказал полузащитник .

«МЮ» забил после углового в АПЛ впервые с марта 2021-го. В этом сезоне понадобилось 139 попыток