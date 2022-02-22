«Сказал Магуайру: «Наконец-то ты забил этой большой головой». Фернандеш о праздновании гола «Лидсу»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш рассказал, как поздравил Харри Магуайра с голом в ворота «Лидса». 

«Я видел гол Харри и видел, как Поль [Погба] бежит за ним и скользит на коленях. Я похлопал его [Магуайра] по голове и сказал: «Наконец-то ты забил этой большой головой». 

Так что, если честно, я думаю, что люди пытаются выражать недовольство нами, и придумывают истории (о плохой атмосфере в команде – прим. Sports.ru).

Мы знаем, что когда кто-то говорит об этом клубе или о каком-то игроке из этого клуба, их слова звучат по всему миру. Они этого хотят?» – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» забил после углового в АПЛ впервые с марта 2021-го. В этом сезоне понадобилось 139 попыток

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