Сочи — Арсенал Тула 26.02.2022 РПЛ: прогноз на футбольный матч

26 февраля 2022 года в 16:30 по московскому времени, футбольный клуб Сочи на своем поле сыграет с тульским Арсеналом. Поединок состоится в рамках 19 тура российской Премьер-лиги. Смогут ли сочинцы обыграть туляков? Чем ответят канониры? Получится ли у Арсенала набрать три очка? Ответы на эти, и многие другие вопросы мы узнаем по окончанию поединка между Сочи и тульским Арсеналом.

Смотрите этот и другие матчи АПЛ совершенно бесплатно с фрибетом 2000₽ после регистрации!

ПФК Сочи

Сочинцы провели активную трансферную кампанию на выход — коллектив покинули Максим Барсов, Матео Барач, Егор Пруцев, Даниил Павлов, Максим Колмаков (ушли в аренду), Павел Шакуро, Марко Дуганджич, Эрик Варданян. Внушительное число переходов вряд ли окажет сильное влияние на силу подопечных Федотова — практически все футболисты, покинувшие клуб, были игроками ротации. Взамен ушедших игроков, в Сочи пришли Георгий Мелкадзе, Артем Макарчук и Ваня Дркушич.

Сочинцы успешно выступают в нынешнем сезоне. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе 31 очко. Сочинцы в 18 играх одержали 10 побед, один раз сыграли вничью и потерпели семь поражений. Подопечные Федотова забили 30 голов и пропустили 21 мяч. В активе команды 31 очко — Сочи на 7 баллов отстает от лидирующего Зенита и на 5 баллов от идущего вторым Динамо. В то же время, команда на один балл обгоняет ЦСКА, на два очка Краснодар и на три балла столичный Локомотив.

Футбольный клуб Сочи относительно стабилен в нынешнем сезоне. Команда может занести себе в актив победы над Зенитом (2:1), Спартаком (3:0, 2:1), ЦСКА (4:1). В то же время команда проигрывала Нижнему Новгороду (0:1) и Крыльям Советов (0:1), а также играла вничью с Уралом (1:1).

Арсенал Тула

Туляки этой зимой остались без Даниила Хлусевича (о трансфере было известно еще осенью), также коллектив покинули Александру Тудорие и Александр Довбня. Взамен ушедших игроков в команду пришли Джордже Деспотович и Валерий Громыко (вернулся из аренды).

Подопечные Миодрага Божовича в нынешнем сезоне выступают не лучшим образом, однако находятся вне зоны стыковых матчей и сохраняют шансы на улучшение своего турнирного положения. В 18 поединках Арсенал одержал 5 побед, четыре раза сыграл вничью и 9 раз потерпел поражение. Туляки забили 21 мяч и пропустили 31 гол. Тульский Арсенал имеет в своем активе 19 очков — столько же у идущего в зоне стыковых матчей Нижнего Новгорода и занимающего 11-ю строчку екатеринбургского Урала. Чтобы тулякам подняться с 12 места, команде нужно набрать минимум три очка, но чтобы закрепиться на 10-11 местах — 6-9 баллов.

Туляки в этом сезоне потерпели два разгромных поражения — от Ростова (0:4), а также столичного Динамо (1:5). В то же время команда может занести себе в актив победы над Зенитом (2:1), столичным Локомотивом (3:1), а также ничьи с ЦСКА (2:2) и Спартаком (1:1).

Котировки букмекеров и прогноз на матч Сочи — Арсенал Тула

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на предстоящую встречу:

Победа Сочи — 1.55

Ничья — 4.40

Победа тульского Арсенала — 6.00

ТБ 2.5 — 1.77

ТМ 2.5 — 2.03

ОЗ да — 1.86

ОЗ нет — 1.85

В предстоящей встрече хозяева выглядят фаворитами встречи и наверняка наберут три очка в поединке с туляками. Впрочем, Арсенал не сдастся без боя и подопечные Божовича смогут как минимум забить один гол в ворота соперника. Впрочем, южане наберут три очка и укрепят свои позиции в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов.

Смотрите этот и другие матчи АПЛ совершенно бесплатно с фрибетом 2000₽ после регистрации!