Глава судей Перейра: «Карасеву 42 года. Люди не понимают некоторых назначений, но надо готовить преемников»

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра высказался о подготовке молодых судей, которые смогут заменить таких опытных арбитров, как .

«Карасеву 42 года. Через два с половиной года ему будет 45, и мы понимаем, что рано или поздно он закончит. Прекрасно понимаем, что нам надо готовить преемников, которые смогут заменить и его, и других судей.

Бывает, иногда люди не понимают некоторых назначений, но в этом и заключается идея – нам нужны новые люди, которые заменят Карасева, Иванова и других. Это как с национальными командами: есть U-16, U-17, U-19. У нас точно такие же потребности», – сказал Перейра.