Де Хеа про АПЛ: «МЮ» пытается играть с высокой линией обороны, но некоторые слишком быстры и талантливы – у вас могут возникнуть проблемы в защите»

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался об умении играть ногами.

«Голкипер должен уметь помешать мячу попасть в его ворота – это главное. А если ты при этом еще умеешь играть ногами и хорошо видишь поле – потрясающе. Я чувствую себя комфортно, играя ногами, начиная атаки из глубины, но все зависит от тренера и игрового стиля.

В сборной Испании мы играем с высокой линией обороны. Я с молодежных команд так играю. В «МЮ» мы пытаемся играть с высокой линией, но некоторые футболисты слишком быстрые и талантливые, в связи с чем у вас могут возникнуть проблемы в защите, если прессинг недостаточно хорош.

Но голкипер должен постоянно искать возможность отдать пас, который поможет защитникам», – сказал Де Хеа.

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