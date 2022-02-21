«У Де Хеа 92 сэйва в АПЛ – больше всех, с «МЮ» должно быть тяжелее играть. А дальше – «Атлетико», «Ливерпуль», «Ман Сити». Невилл о манкунианцах

считает, что лидерство по числу сэйвов не красит «МЮ».

По мнению бывшего защитника , клубу нужно создавать соперникам по больше проблем.

«У «МЮ» есть уязвимые места. Давид Де Хеа совершил 92 сэйва – больше всех в чемпионате. Вторым по этому показателю идет голкипер «Лидса». Это не лучшим образом характеризует данные команды. «МЮ» нужно сделать так, чтобы против него было тяжелее играть.

Команду ожидает выездная игра с «Атлетико», потом будут матчи с «Тоттенхэмом», «Ливерпулем», «Манчестер Сити». Впереди важный месяц, который и определит исход борьбы за топ-4 АПЛ и место в следующем раунде Лиги чемпионов.

Команде нужно перестать допускать сумасшедшие отрезки [как с «Лидсом»], когда она пропускает два мяча за пять минут. Если такое случится против «Ман Сити», «Ливерпуля», «Атлетико» – это конец. Думаю, игра с «Лидсом» была предупреждением», – заявил Невилл.