«У Де Хеа 92 сэйва в АПЛ – больше всех, с «МЮ» должно быть тяжелее играть. А дальше – «Атлетико», «Ливерпуль», «Ман Сити». Невилл о манкунианцах

Гари Невилл считает, что лидерство Давида Де Хеа по числу сэйвов не красит «МЮ».
По мнению бывшего защитника «Манчестер Юнайтед», клубу нужно создавать соперникам по АПЛ больше проблем.
«У «МЮ» есть уязвимые места. Давид Де Хеа совершил 92 сэйва – больше всех в чемпионате. Вторым по этому показателю идет голкипер «Лидса». Это не лучшим образом характеризует данные команды. «МЮ» нужно сделать так, чтобы против него было тяжелее играть.
Команду ожидает выездная игра с «Атлетико», потом будут матчи с «Тоттенхэмом», «Ливерпулем», «Манчестер Сити». Впереди важный месяц, который и определит исход борьбы за топ-4 АПЛ и место в следующем раунде Лиги чемпионов.
Команде нужно перестать допускать сумасшедшие отрезки [как с «Лидсом»], когда она пропускает два мяча за пять минут. Если такое случится против «Ман Сити», «Ливерпуля», «Атлетико» – это конец. Думаю, игра с «Лидсом» была предупреждением», – заявил Невилл.