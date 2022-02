«Люблю Slipknot, System of a Down, Фрэнка Синатру. Хэви-метал и рок вдохновляют». Де Хеа о музыке

Вратарь рассказал о любви к тяжелой музыке.

– Все началось в детстве. Лето я обычно проводил в Аликанте вместе с родителями. Там были парни чуть старше меня, которые слушали подобную музыку. Так что я тоже стал ее слушать.

Мне нравятся хэви-метал и рок. Они меня вдохновляют. Я люблю Slipknot, Avenged Sevenfold, System of a Down, также нравится Bullet for My Valentine.

Я люблю всего понемножку, о чем бы вы ни подумали. Вот, например, Фрэнка Синатру. Также мне нравится испанская музыка. Если честно, я слушаю все.

– Хорошо ли вы танцуете?

– Ну, я неплохо двигаюсь, учитывая мой рост. Я чувствую ритм. Я не Майкл Джексон, но неплох, скажу честно, – заявил испанец.