«Зенит» продал Кузнецова в «Рубин» за 400 тысяч евро, а за выкуп может заплатить до 4,5 млн (Иван Карпов)

продал за 400 тысяч евро, а за выкуп может заплатить до 4,5 млн.

Вчера подписал контракт с полузащитником на 5 лет.

Как сообщает журналист Иван Карпов, казанцы заплатят за 18-летнего хавбека 400 тысяч евро.

Сумма будет выплачена тремя траншами: зима-2022 – 150 000, лето-2022 – 150 000, зима-2023 – 100 000.

У петербуржцев есть право приоритетного выкупа Кузнецова. И если клуб захочет вернуть игрока, то ему придется заплатить от 800 тысяч до 4,5 млн евро.

Сумма обратного выкупа летом-2022 составит 800 000 евро, зимой-2023 – 2,5 млн, летом-2023 – 3,5 млн, зимой-2024 – 4,5 млн.

Подробную статистику выступлений Даниила смотрите здесь.