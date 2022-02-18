Гвардиола о Конте: «Если «Тоттенхэм» будет полагаться на него на 100 процентов, их ждет успех»

Пеп Гвардиола рассказал, что многому учится у Антонио Конте.
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал ситуацию с последними высказывания Конте про «Тоттенхэм» и трансферы клуба.
«Не думаю, что могу сказать что-то по этому поводу. Потому что я многому учусь, наблюдая за его командами.
Если клуб будет полагаться на него на 100 процентов, их ждет успех. Он продемонстрировал это в «Ювентусе», «Интере» и «Челси».
Мой первый сезон в «Ман Сити» был сложным с точки зрения результатов.
Каждому тренеру нужно время и инвестиции, нужно много-много вещей, чтобы работать долгое время и добиваться успеха, особенно в этой стране.
Когда я наблюдаю за его командами, чувствую, что могу чему-то научиться. Я испытываю невероятное уважение к этому факту», – заявил Гвардиола.