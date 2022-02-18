Гвардиола о Конте: «Если «Тоттенхэм» будет полагаться на него на 100 процентов, их ждет успех»

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Пеп Гвардиола рассказал, что многому учится у Антонио Конте.

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал ситуацию с последними высказывания Конте про «Тоттенхэм» и трансферы клуба.

«Не думаю, что могу сказать что-то по этому поводу. Потому что я многому учусь, наблюдая за его командами.

Если клуб будет полагаться на него на 100 процентов, их ждет успех. Он продемонстрировал это в «Ювентусе», «Интере» и «Челси».

Мой первый сезон в «Ман Сити» был сложным с точки зрения результатов.

Каждому тренеру нужно время и инвестиции, нужно много-много вещей, чтобы работать долгое время и добиваться успеха, особенно в этой стране.

Когда я наблюдаю за его командами, чувствую, что могу чему-то научиться. Я испытываю невероятное уважение к этому факту», – заявил Гвардиола.

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