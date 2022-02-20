Миранчук вернулся в общую группу «Локо» и готовится к матчу с «Краснодаром». Антон не играл с августа

Антон Миранчук может сыграть впервые с августа прошлого года.

Полузащитник тренируется в общей группе «Локомотива» и готовится к ближайшему матчу с «Краснодаром», сообщает «РБ Спорт».

В конце января Миранчук ездил на плановое обследование в Германию. Немецкие врачи убедились в правильном ходе восстановления.

Антон получил травму в январе 2021 года, но повреждение выявили летом. Последний матч он провел в августе. В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».

Антон Миранчук лечится больше полугода, а в «Локо» не знают диагноз. Как так?