«ПСЖ» пропустил 3 гола за тайм от «Нанта». С «Реалом» парижане допустили всего 3 удара по своим воротам

«Нант» нанес по воротам «ПСЖ» девять ударов по воротам за первый тайм в матче Лиги 1.

Команда Маурисио Почеттино трижды пропустила к перерыву и позволила сопернику нанести шесть ударов в створ ворот за первые 45 минут.

В предыдущей игре против в рамках Лиги чемпионов парижане допустили всего три удара по своим ворота, при этом мадридцы ни разу не попали в створ.

громит к перерыву со счетом 3:0. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча, также доступен текстовый онлайн.