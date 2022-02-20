«ПСЖ» пропустил 3 гола за тайм от «Нанта». С «Реалом» парижане допустили всего 3 удара по своим воротам

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«Нант» нанес по воротам «ПСЖ» девять ударов по воротам за первый тайм в матче Лиги 1.

Команда Маурисио Почеттино трижды пропустила к перерыву и позволила сопернику нанести шесть ударов в створ ворот Кейлора Наваса за первые 45 минут.

В предыдущей игре против «Реала» в рамках Лиги чемпионов парижане допустили всего три удара по своим ворота, при этом мадридцы ни разу не попали в створ.

«Нант» громит «ПСЖ» к перерыву со счетом 3:0. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча, также доступен текстовый онлайн.

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