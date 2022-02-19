Хави о матче с «Валенсией»: «Барселона» остро нуждается в очках. Крайне важно победить»

Главный тренер «Барселоны» Хави надеется на победу в выездной игре с «Валенсией».

Матч 25-го тура между этими командами состоится 20 февраля, начало – в 18:15 по московскому времени.

«Для нас каждый матч как финал. Мы должны быть в топ-4.

Мы остро нуждаемся в очках. Крайне важно обыграть «Валенсию».

Нам нужно навязать свой ритм игры, качественно владеть мячом. Мы едем к сильному сопернику, действующему интенсивно и выступающему под руководством тренера, хорошо справляющегося со своей работой.

Будет непростой матч, полный агрессивных действий. Нам придется попотеть», – заявил .