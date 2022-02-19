Хави о Френки де Йонге: «Отличный игрок, будет прибавлять. Он должен остаться в «Барсе» надолго»

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет сохранить хавбека Френки де Йонга в команде.

«Я считаю Френки отличным футболистом. Думаю, за время моей работы в клубе он сделал шаг вперед. Он стал другим игроком, более быстрым.

Он ощущал дискомфорт в икроножной мышце и потому не мог в полной мере проявить себя в Суперкубке Испании против «Реала». Теперь у него все в порядке, кажется. Он не теряет мяч, помогает защите, проникает в штрафную соперника, забивает. Он должен остаться в «Барселоне» на много лет.

Он счастлив здесь. Впереди много матчей, нас ждет ротация в полузащите, поскольку это очень тяжелый отрезок, но Френки важен для нас. Он играет на очень хорошем уровне и требователен к себе. Он настоящий профессионал и продолжит прибавлять», – сказал .