Алиссон отдал голевой пас Салаху в матче «Ливерпуля» с «Норвичем»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон отдал голевой пас в матче 26-го тура с «Норвичем».

Голкипер далеко выбил мяч из собственной штрафной, его принял форвард и, совершив ложный замах, правой ногой поразил ворота соперника.

В последний раз бразильцу удавалось сделать результативную передачу в чемпионате Англии 19 января 2020 года в игре с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Подробно со статистикой 29-летнего Алиссона можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» – «Норвич». 2:1 – Салах забил с паса Алиссона. Онлайн-трансляция