Алиссон отдал голевой пас Салаху в матче «Ливерпуля» с «Норвичем»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Норвич Сити Мохамед Салах Алиссон Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон отдал голевой пас в матче 26-го тура АПЛ с «Норвичем».

Голкипер далеко выбил мяч из собственной штрафной, его принял форвард Мохамед Салах и, совершив ложный замах, правой ногой поразил ворота соперника.

В последний раз бразильцу удавалось сделать результативную передачу в чемпионате Англии 19 января 2020 года в игре с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Подробно со статистикой 29-летнего Алиссона можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» – «Норвич». 2:1 – Салах забил с паса Алиссона. Онлайн-трансляция

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