Шапи забил 3-й гол за «Гиресунспор». Больше в клубе только у одного игрока

отметился голом в игре с (1:2).

22-летний полузащитник «Гиресунспора», который выступает за турецкий клуб на правах аренды, забил на 86-й минуте при счете 0:2.

Этот гол стал для футболиста, права на которого принадлежат , третьим за .

Сулейманов делит второе место в списке бомбардиров своей команды в турецком первенстве с Ибраимой Бальде и Сулейманом Дукара (по 3 гола). Больше забил только Фуссейни Диабате (6 голов).

Всего Шапи провел в чемпионате Турции 23 матча. Помимо трех голов, на его счету также результативная передача. Статистика игрока – здесь.