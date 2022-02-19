Шапи забил 3-й гол за «Гиресунспор». Больше в клубе только у одного игрока

Магомед-Шапи Сулейманов отметился голом в игре с «Кайсериспором» (1:2).
22-летний полузащитник «Гиресунспора», который выступает за турецкий клуб на правах аренды, забил на 86-й минуте при счете 0:2.
Этот гол стал для футболиста, права на которого принадлежат «Краснодару», третьим за «Гиресунспор».
Сулейманов делит второе место в списке бомбардиров своей команды в турецком первенстве с Ибраимой Бальде и Сулейманом Дукара (по 3 гола). Больше забил только Фуссейни Диабате (6 голов).
Всего Шапи провел в чемпионате Турции 23 матча. Помимо трех голов, на его счету также результативная передача. Статистика игрока – здесь.