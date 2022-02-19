Акционер «Бостона» купил 55% компании, владеющей 86% «Аталанты», за 400+ млн евро

Стивен Пальюка, акционер «Бостон Селтикс», стал совладельцем «Аталанты».

Группа инвесторов во главе с Пальюкой приобрела 55% компании La Dea Srl. Данная организация является субхолдингом, принадлежащим семье Перкасси, и владеет примерно 86% уставного капитала «Аталанты». Остальные 45% La Dea Srl останутся в собственности семьи Перкасси.

Антонио Перкасси продолжит исполнять обязанности президента «Аталанты», Лука Перкасси – генерального директора клуба.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, сделка обошлась 67-летнему Пальюке и его партнерам более чем в 400 млн евро, сам Стивен станет сопредседателем правления «Аталанты».