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    Акционер «Бостона» купил 55% компании, владеющей 86% «Аталанты», за 400+ млн евро

    Теги Аталанта Бостон серия А Италия НБА бизнес деньги Футбол

    Стивен Пальюка, акционер «Бостон Селтикс», стал совладельцем «Аталанты».

    Группа инвесторов во главе с Пальюкой приобрела 55% компании La Dea Srl. Данная организация является субхолдингом, принадлежащим семье Перкасси, и владеет примерно 86% уставного капитала «Аталанты». Остальные 45% La Dea Srl останутся в собственности семьи Перкасси.

    Антонио Перкасси продолжит исполнять обязанности президента «Аталанты», Лука Перкасси – генерального директора клуба.

    По сведениям La Gazzetta dello Sport, сделка обошлась 67-летнему Пальюке и его партнерам более чем в 400 млн евро, сам Стивен станет сопредседателем правления «Аталанты».

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