«Смотрю «Сексуальное просвещение», Зиньковский советовал. Любимые исполнители: Гуф, Macan и Рамиль». Горшков о сериалах и рэпе

рассказал, что любит слушать треки Гуфа, и назвал сериалы, которые ему нравятся.

– Какие сериалы смотришь?

– Популярные на Netflix. Зиньковский посоветовал «Сексуальное просвещение», сейчас его смотрю. До этого смотрел «Сквозь снег». Детективы, школьные истории, то, что цепляет.

– Пару лет назад ты был на концерте Федука. Фанат?

– Нет. Просто сначала Новый год праздновали с семьей, а затем поехали на выступление Федука в Москве. На самом деле, я меломан, могу слушать любую музыку. Но любимые исполнители: Гуф, Macan и Рамиль. Какие-то пацанские истории, как люди пробиваются с низов наверх, – сказал защитник «Крыльев Советов».