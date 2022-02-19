Защитник «Крыльев» Горшков: «По совету Илона Маска читаю «От нуля к единице» – основы стартапа. Важная тема для людей, у которых появляются первые деньги»

Защитник читает книгу, рекомендованную Илоном Маском.

– Чем ты занимаешься в свободное время на сборах?

– После тренировок часто остаюсь на поле, отрабатываю штрафные удары, с лета, пенальти. Эти навыки нужно оттачивать постоянно. Кроме того, часто с тренером по физподготовке заходим в зал, работаем, стараемся что-то улучшить. Вечером обычно прохожу процедуры, читаю книжки, смотрю сериалы.

– Что читаешь?

– По совету Илона Маска читаю книгу «От нуля к единице». Она учит основам при создании стартапа. Это важная тема не только для футболистов, но и для всех спортсменов, для людей, у которых появляются первые деньги. Подчеркиваешь для себя какие-то нюансы, делаешь заметки.

Второе – мне нравятся русские детективы. Читаю Чингиза Абдуллаева, очень нравится, интересно пишет и сильно затягивает. За сборы книжек пять прочитываю.

Также в прошлом году интересовался футбольной психологией. Это важная часть нашей карьеры: ты можешь быть идеально готов физически, но если в психологии идет нарушение, то она дает слабину, которая влияет на результат и игру. Это важная деталь, которая никогда не будет лишней, – высказался Горшков.