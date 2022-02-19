УЕФА открыл дело против «Марселя» из-за баннера «Карабах – это Армения» на матче с «Карабахом»

УЕФА открыл дело против «Марселя» из-за политического баннера на матче с «Карабахом».
Во время матча против азербайджанской команды в Лиге конференций болельщики французского клуба вывесили баннер с надписью «Карабах – это Армения», а также разместили флаги Армении.
УЕФА напомнил, что «провокационные сообщения политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера» запрещены на стадионах.
Также открыто дисциплинарное производство по факту использования фанатами «Марселя» дымовых бомб.