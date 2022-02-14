УЕФА выделит 30 000 бесплатных билетов на финалы еврокубков. Их распределят клубы-финалисты

УЕФА предоставит болельщикам бесплатные билеты на финалы еврокубков этого сезона.

Организация выделит 10 000 бесплатных билетов на финал Лиги чемпионов, 8000 – на финал , а финалы и женской Лиги чемпионов бесплатно посетить смогут 6000 зрителей.

Эти билеты будут распределять клубы-финалисты, вознаградив тем самым самых преданных фанатов – например, посещающих наибольшее количество выездных игр. Клубы не смогут передать эти билеты своим сотрудникам, спонсорам или партнерам.

Кроме того, зафиксировал цены на билеты 3-й и 4-й категории на финал Лиги чемпионов. С 2022 по 2024 год билеты 4-й категории будут стоить 70 евро, а цена на билеты 3-й категории составит 180 евро.