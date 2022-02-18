Антонио Конте: «Тоттенхэм» не хочет, чтобы я говорил с итальянской прессой – перевод не был точным. Не понимаю, почему кто-то хочет создать мне проблемы»

попросил не общаться с итальянской прессой.

«Я не понимаю, почему кто-то хочет создать мне проблемы.

Президент очень хорошо знает мои мысли. Извините, но я немного встревожен этой ситуацией.

Клуб теперь не хочет, чтобы я разговаривал с итальянскими СМИ, потому что перевод не был точным.

Я всегда говорил, что мне нравится в «Тоттенхэме», нравится работать с этими игроками. Я всегда говорил это.

У нас впереди четыре месяца сезона, и мы должны сделать все возможное, чтобы финишировать на самом лучшем месте в таблице», – заявил главный тренер лондонского клуба.

Антонио Конте: «Тоттенхэм» ищет молодых, а не готовых игроков. В этом проблема. На бумаге мы ослабли в январе»