Томас Тухель: «Челси» не должен думать о победе в АПЛ, сейчас мы боремся за топ-4. Нужно быть реалистами»

не считает «Челси» претендентом на победу в .

«Все довольно сложно. Это вызов, и мы такое любим. 16 очков отставания – это слишком много, слишком далеко от того, чего мы хотим, чего требуем от себя, но такова реальность.

Необходим реалистичный подход, так что мы не должны забываться, думая о победе в АПЛ. Нужно осознать, что прямо сейчас мы боремся за топ-4, а это очень серьезно.

В конце сезона можно оглянуться назад, подумать о причинах и попытаться сделать что-то лучше. Конечно, мы стараемся совершенствоваться в течение сезона, но сейчас нужно быть реалистами. В данный момент для нас все не так просто», – сказал тренер .