Lego выпустила модель «Сантьяго Бернабеу» к 120-летию «Реала». В ней более 5800 деталей

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу стадионы Lego Футбол

Компания Lego выпустила модель стадиона «Сантьяго Бернабеу», на котором домашние матчи проводит мадридский «Реал».

Выпуск модели арены приурочен к 120-летию клуба и 75-летию стадиона. В наборе более 5800 деталей. Это точная модель «Сантьяго Бернабеу».

Дизайнер компании Lego Милан Мадж прокомментировал выпуск модели стадиона: «Реал» – один из самых заметных футбольных клубов в истории, поэтому мы и решили создать модель стадиона «Сантьяго Бернабеу». Это удивительный опыт. Аутентичность и осознание масштаба – ключевые факторы. Те, кто будут собирать эту модель, смогут ощутить атмосферу этого ослепительного и огромного стадиона. Этот набор позволит перенести столь любимую домашнюю арену мадридского «Реала» в свой собственный дом на долгие годы».

Размер модели – 14х44х38 сантиметров. Стоимость – 349,49 евро.

Ранее Lego выпустила модели стадионов «Олд Траффорд» и «Камп Ноу».

Фото: сайт Lego

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные