Lego выпустила модель «Сантьяго Бернабеу» к 120-летию «Реала». В ней более 5800 деталей

Компания Lego выпустила модель стадиона «Сантьяго Бернабеу», на котором домашние матчи проводит мадридский .

Выпуск модели арены приурочен к 120-летию клуба и 75-летию стадиона. В наборе более 5800 деталей. Это точная модель .

Дизайнер компании Lego Милан Мадж прокомментировал выпуск модели стадиона: «Реал» – один из самых заметных футбольных клубов в истории, поэтому мы и решили создать модель стадиона «Сантьяго Бернабеу». Это удивительный опыт. Аутентичность и осознание масштаба – ключевые факторы. Те, кто будут собирать эту модель, смогут ощутить атмосферу этого ослепительного и огромного стадиона. Этот набор позволит перенести столь любимую домашнюю арену мадридского «Реала» в свой собственный дом на долгие годы».

Размер модели – 14х44х38 сантиметров. Стоимость – 349,49 евро.

Ранее Lego выпустила модели стадионов «Олд Траффорд» и «Камп Ноу».

Фото: сайт Lego