Чистяков об ответке с «Бетисом» в ЛЕ: «Нужно оставить все силы, чтобы пройти дальше»

Защитник прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) .

«Получилось два разных тайма. Первый в нашем исполнении был не очень хорош. Плохо выходили из обороны, не получался контроль мяча. Может быть, была скованность, поскольку это первая официальная игра. Не знаю, почему.

У нас были моменты впереди, мы забили два гола, отыгрались. Были еще моменты, чтобы и в дальнейшем отыграться. Когда моменты есть – это хорошо.

Впереди ответная игра. Нужно оставить все силы там, биться до конца, попробовать все исправить и выйти дальше. Будем пытаться вернуться в игру и победить там», – сказал Чистяков.