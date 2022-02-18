Чистяков об ответке с «Бетисом» в ЛЕ: «Нужно оставить все силы, чтобы пройти дальше»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) .

«Получилось два разных тайма. Первый в нашем исполнении был не очень хорош. Плохо выходили из обороны, не получался контроль мяча. Может быть, была скованность, поскольку это первая официальная игра. Не знаю, почему.

У нас были моменты впереди, мы забили два гола, отыгрались. Были еще моменты, чтобы и в дальнейшем отыграться. Когда моменты есть – это хорошо.

Впереди ответная игра. Нужно оставить все силы там, биться до конца, попробовать все исправить и выйти дальше. Будем пытаться вернуться в игру и победить там», – сказал Чистяков.

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