«Баварию» раздражает критика Маттеуса. Экс-игрок был недоволен защитой после 2:4 с «Бохумом»

«Баварию» раздражает критика со стороны .

Мюнхенский клуб, по данным Bild, описывает критику экс-игрока, который сейчас работает экспертом, как «занозу». Кроме того, у Маттеуса большая сеть контактов, и он хорошо информирован. Лотар знает о происходящем в клубе больше, чем хотелось бы «Баварии».

Например, на днях разгорелся небольшой заочный конфликт между директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем и Маттеусом. Лотар после поражения от «Бохума» (2:4) раскритиковал защиту мюнхенцев.

Салихамиджич же на вопрос журналистов ответил, что ему «абсолютно все равно» на слова Маттеуса.

«Это моя работа как журналиста – оценивать игру. Хасан, Нагельсманн и Киммих подтвердили, что «Бавария» не была хороша в Бохуме.

По его бурной реакции на мои заявления видно, что это его задевает. Критика в адрес защиты задевает его, потому что Хасан знает, что это правда», – сказал Маттеус.