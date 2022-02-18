Черданцев о поражении «Зенита»: «Что вы хотите от футбола, где сборная на 35-м месте, а лига – 10-я в Европе? Нужно честно его оценивать»

Комментатор высказался о поражении «Зенита» от «Бетиса» в (2:3).

«К такому результату можно относиться по-разному. Либо наброситься с очередной порцией критики, либо выбрать иное направление – с объяснениями, почему команда из чемпионата России (который 10-й в рейтинге УЕФА на данный момент) проиграла третьей команде Испании. Тут стакан наполовину либо полон, либо пуст. Вне зависимости от того, какой вектор выбрать, можно спокойно накидать аргументов за обе позиции.

Конечно, первую четверть матча откровенно провалил, необъяснимо плохо защищался и вошел в игру только после счета 0:2. Можно много говорить про весенние матчи, отсутствие практики, но «Зенит» не в первый раз начинает в феврале, раньше были и удачные игры. Это точно не тот аргумент, который стоит рассматривать.

Уверен, «Зенит» еще будет набирать форму, прибавлять, но если мы говорим о перспективах выхода в 1/8 финала, то шансы исключительно из теоретической области.

В ответной игре состав , вероятно, будет еще ближе к основному, свое поле. «Зенит» на выезде в Европе, как правило, играет неудачно. Поэтому перспективы прохода дальше я бы серьезно не рассматривал.

Такой расклад не бьет по российскому футболу, нам просто нужно честно его оценивать. Ведь все познается в сравнении. Сейчас идет Олимпиада, Россия всегда была и остается лидером в зимних видах спорта. Но разве мы видим какое-то, подчеркну, существенное преимущество на этих Играх у нас? Именно существенное. Не то, что мы сражаемся на равных, где-то побеждаем, где-то есть медали.

Так давайте к футболу относиться объективно. Если на данный момент выступление России на Олимпиаде расценивается, я так понимаю, как успешное, общая тональность такая, то что вы хотите от футбола, где наша сборная на 35-м месте в рейтинге ФИФА, а наша лига – 10-я в Европе?

Нужно притормозить со своими ожиданиями от наших футболистов, клубов и сборной. Так будет честнее», – высказался Черданцев.

Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Шотландию