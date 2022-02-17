Рамос не сыграет с «Нантом» из-за травмы. Его участие в матче с «Сент-Этьеном» под вопросом

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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не сыграет против «Нанта» в матче 25-го тура Лиги 1.

По информации Le Parisien, футболист не попадет в заявку парижан на предстоящую игру. Под вопросом находится участие испанца в матче 26-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена», который пройдет 26 февраля.

На следующей неделе Рамос должен вернуться в общую группу, однако для возвращения на поле потребуется время, учитывая его историю травм. 

Напомним, Рамос получил травму 27 января. Из-за нее он не сыграл против «Реала» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Статистику 35-летнего защитника можно изучить здесь.

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