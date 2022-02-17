Фернандиньо считает, что проведет еще год на топ-уровне. 36-летний хавбек хотел бы играть за «Сити» чаще

Будущее опорного хавбека Фернандиньо в «Манчестер Сити» остается неопределенным.

Цель 36-летнего бразильца – вернуться на родину и завершить карьеру там, однако игрок не планирует делать это в скором времени. Фернандиньо считает, что сможет еще как минимум год провести в на топ-уровне.

Бразилец очень профессионально подходит к работе и не хочет жаловаться тренеру на нехватку игрового времени, однако считает, что готов регулярно выходить в старте .

«Горожане» планируют провести переговоры о новом контакте с игроком по завершении сезона. Существует вероятность, что проведет в клубе еще год. «Ман Сити» даст бразильцу возможность самому решать, продолжить ли карьеру игрока или занять пост в клубе.

В любом случае «Ман Сити» хочет, чтобы Фернандиньо остался в системе клуба, так как ценит его вклад на поле и за его пределами, пишет The Times.

В этом сезоне хавбек провел за «Сити» 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.