Фернандиньо считает, что проведет еще год на топ-уровне. 36-летний хавбек хотел бы играть за «Сити» чаще

Теги Фернандиньо Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Будущее опорного хавбека Фернандиньо в «Манчестер Сити» остается неопределенным.

Цель 36-летнего бразильца – вернуться на родину и завершить карьеру там, однако игрок не планирует делать это в скором времени. Фернандиньо считает, что сможет еще как минимум год провести в АПЛ на топ-уровне.

Бразилец очень профессионально подходит к работе и не хочет жаловаться тренеру на нехватку игрового времени, однако считает, что готов регулярно выходить в старте «Ман Сити».

«Горожане» планируют провести переговоры о новом контакте с игроком по завершении сезона. Существует вероятность, что Фернандиньо проведет в клубе еще год. «Ман Сити» даст бразильцу возможность самому решать, продолжить ли карьеру игрока или занять пост в клубе. 

В любом случае «Ман Сити» хочет, чтобы Фернандиньо остался в системе клуба, так как ценит его вклад на поле и за его пределами, пишет The Times.

В этом сезоне хавбек провел за «Сити» 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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