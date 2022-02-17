«Зенит» уверенно выиграет у «Бетиса». У питерцев больше еврокубкового опыта». Петржела о матче ЛЕ

Бывший тренер «Зенита» рассказал о своих ожиданиях от первого матча между петербургским клубом и «Бетисом».

«Зенит» ждет очень тяжелая игра. отлично играет в чемпионате, а у питерцев это будет первая встреча после долгого перерыва и есть потери.

Но я все равно уверен, что «Зенит» сегодня одержит уверенную победу, просто потому что у команды намного больше еврокубкового опыта, чем у испанцев. К тому же, играют дома, а в Петербурге «Зенит» особенно силен — клуб гонит армия болельщиков.

Не думаю, что потеря Азмуна как-то отрицательно повлияет на атакующую мощь команды. На замену Сердара взяли двух нападающих, да и в команде и так много классных атакующих игроков», – сказал Петржела.