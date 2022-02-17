Форвард «Эвертона» Ришарлисон: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл ЛЧ. Иначе их фанаты будут смеяться над нами»

Форвард Ришарлисон не хочет, чтобы «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в текущем сезоне.

– Есть ли команда, победы которой ты не хочешь в Лиге чемпионов в этом сезоне?

– Если говорить об Англии, я бы предпочел, чтобы «Ливерпуль» не выиграл. Потому что, нравится нам это или нет, это, как вы сказали, наш соперник. И мы не хотим, чтобы ребята победили.

Потому что есть всякие шутки, подшучивания. Фанаты выходят в социальные сети, чтобы посмеяться над нами. Так что, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел, чтобы «Ливерпуль» не выиграл, – сказал в интервью TNT Sports.