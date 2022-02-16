Миранчук должен восстановиться к 24 февраля. Хавбек «Аталанты» не играл с 22 января

Валерио Джуффрида, агент хавбека «Аталанты» в Италии, подтвердил, что восстановление футболиста идет по плану.

«Ожидается, что Алексей восстановится примерно к 24 февраля, точнее пока не могу сказать», – сказал Джуффрида.

Миранчук получил травму бедра 22 января в матче 23-го тура Серии А против «Лацио». Сообщалось, что россиянин уже начал заниматься индивидуально и в общей сложности его возвращение планировалось через 20-25 дней с момента получения повреждения.

24 февраля «Аталанта» проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса» в Греции. 27 февраля будет домашний матч чемпионата Италии против «Сампдории».