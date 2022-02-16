Аморим о 0:5 от «Сити»: «Мне хотелось обнять своих игроков, они отдали все силы»

Главный тренер «Спортинга» подвел итоги первого матча 1/8 финала чемпионов против (0:5).

«Мне хотелось обнять своих игроков, потому что они отдали все силы. Должен сказать, что я очень горжусь ребятами и болельщиками, потому что трудно объяснить то, что произошло сегодня.

Но мы должны понимать, против кого мы играли. Нам нужно время, мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом.

Нам предстоит сыграть еще один матч, мы не покидаем турнир после сегодняшней встречи», – сказал Аморим.

Кажется, «Сити» уже прошел дальше – за 32 минуты. Не почувствовали «Спортинг»