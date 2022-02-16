Аморим о 0:5 от «Сити»: «Мне хотелось обнять своих игроков, они отдали все силы»

Теги высшая лига Португалия Спортинг Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Рубен Аморим Футбол

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:5).

«Мне хотелось обнять своих игроков, потому что они отдали все силы. Должен сказать, что я очень горжусь ребятами и болельщиками, потому что трудно объяснить то, что произошло сегодня.

Но мы должны понимать, против кого мы играли. Нам нужно время, мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом.

Нам предстоит сыграть еще один матч, мы не покидаем турнир после сегодняшней встречи», – сказал Аморим.

Кажется, «Сити» уже прошел дальше – за 32 минуты. Не почувствовали «Спортинг»

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