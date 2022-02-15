Роман Широков: «Вагнер Лав на три головы выше Азмуна, даже сравнивать глупо. Там и скорость, и техника, координация»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Роман Широков поделился мнением о лучших бомбардирах-легионерах российской Премьер-лиги – Сердаре Азмуне и Вагнере Лаве.
– Вагнер и Азмун забили по 85 голов в РПЛ – кто сильнее?
– Даже сравнивать глупо. Вагнер на три головы выше. Там и скорость, и техника, координация.
Игнашевич ему как из пушки пулял, а Вагнер любой мяч останавливал. Вагнер более разносторонний, умел все, при том, что не всегда, думаю, хотел, – сказал Широков.
Азмун и Вагнер – лучшие бомбардиры-легионеры РПЛ. Сравниваем эффективность, победные голы и еврокубковые
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