Антонио Кассано: «Моуринью получает более 7 млн евро, а Де Дзерби отправляют в Украину. С ним «Рома» стала бы 4-й»

Бывший игрок «Ромы» и «Интера» высказался о главном тренере римлян .

«Я вижу тренеров с идеями, которые для меня неприемлемы, но все-таки это идеи. Это не касается Моуринью, который получает более семи миллионов евро, в то время как таких людей, как Де Дзерби, отправляют в .

Они не могли назначить Де Дзерби и платить ему меньше? Поставил бы на то, что в таком случае «Рома» стала бы четвертой», – сказал Кассано.

занимает 7-е место в таблице Серии А и отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.