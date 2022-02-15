Антонио Кассано: «Моуринью получает более 7 млн евро, а Де Дзерби отправляют в Украину. С ним «Рома» стала бы 4-й»

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Бывший игрок «Ромы» и «Интера» Антонио Кассано высказался о главном тренере римлян Жозе Моуринью.

«Я вижу тренеров с идеями, которые для меня неприемлемы, но все-таки это идеи. Это не касается Моуринью, который получает более семи миллионов евро, в то время как таких людей, как Де Дзерби, отправляют в Украину.

Они не могли назначить Де Дзерби и платить ему меньше? Поставил бы на то, что в таком случае «Рома» стала бы четвертой», – сказал Кассано.

«Рома» занимает 7-е место в таблице Серии А и отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

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