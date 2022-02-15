Рабинер о Валиевой: «Латыпову, глядя на школьницу 15 лет от роду, должно быть еще более стыдно. Какая она молодчина»

Журналист Игорь Рабинер поделился мнением о выступлении российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде-2022, а также провел параллель между и биатлонистом .

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к выступлению в индивидуальном турнире. Перед этим,после прокатов 15-летней фигуристки в командном соревновании, стало известно о ее положительной допинг-пробе, сданной в декабре. Сегодня Валиева выиграла короткую программу.

Латыпов сегодня замыкал мужскую биатлонную эстафету. Сборная России лидировала с преимуществом в минуту перед последней стойкой. Эдуард заехал на 2 штрафных круга на последней стрельбе, и команда стала бронзовым призером.

«Как же болею за Валиеву – как, наверное, почти все люди, у которых есть сердце. Неважно, что будет после – это уже совсем другая тема. В данный момент имеет значение только то, что здесь и сейчас. И решение МОК не устраивать медальную церемонию в случае попадания Камилы на пьедестал сделали эти переживания еще сильнее.

Какая она молодчина. Приземление на две ноги с акселя – сущая чепуха по сравнению со всем тем, что Камила пережила за последние дни. И ведь это был первый прыжок. Я схватился за голову – неужели?... Нет, взяла себя в руки и дальше была вдохновенна и безошибочна.

Не разбираясь в тонкостях фигурного катания, не буду с умным (а на самом деле глупым) видом рассуждать о прыжках, вращениях и так далее. Скажу лишь одно – в дикой для любого взрослого ситуации она прыгнула четверной (а может, и пятерной) над самой собой. Над школьницей 15 лет от роду, глядя на которую, тому же Латыпову должно быть еще более стыдно.

И первое место после короткой программы – Камиле в награду. Дай Бог продолжить так же в произвольной.

Но ведь и двум другим нашим девочкам, Трусовой и Щербаковой, было психологически непросто.

Во-первых, эхо всей этой истории доносилось и до них: Камила – рядом, Тутберидзе – рядом. Во-вторых, и это, может, даже важнее, на них сваливалась дополнительная психологическая нагрузка – на краю их сознания не могла не маячить мысль, что если Камила станет чемпионкой, а потом золото (не дай Бог, конечно, но мы же все понимаем) отберут, то его получит вторая. Понятно, что это будет не то, приз, выигранный на соревнованиях, и все же, и все же...

Трусова, хоть и осталась четвертой за очень сильной японкой, молодец в том, что не посыпалась после падения с первого прыжка.

А – так просто в полном порядке, откатала без единой помарки. И такая уверенность, такая спортивность светилась на ее лице – просто любо-дорого!

Они с Тутберидзе (вот интересно, как она внутренне разрывается между ними, как делает, чтобы каждая считала себя главной для тренера?) покачивали головами, когда высветились ее оценки – кажется, были немножко недовольны.

Но второе место с совсем небольшим отставанием от Валиевой, – хороший результат. Тем более если вспомнить (подскажите, если в силу моих «познаний» в фигурке что-то путаю), что недавно на чемпионате Европы Аня завалила именно короткую программу (после чего шикарно выступила в произвольной), а это иногда формирует в спортсменах комплексы. Но тут все у нее было супер!

В общем, после всего ада последней недели ожидать можно было намного худшего. Камиле, Ане и Саше – удачи и куража в произвольной программе», – написал Рабинер.

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