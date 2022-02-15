Казанский о самоцензуре: «Это генетически в нас заложено. Был свидетелем, когда людям во власти такое лизоблюдство не нужно»

Комментатор Денис Казанский в интервью Sports.ru поделился мнением о причинах самоцензуры в России.

– Андрей Бурковский в интервью Гордеевой сказал, что у нас очень высокий уровень самоцензуры. Ты понимаешь, откуда это берется?

– Я думаю, что это уже генетически как-то заложено в нас. И я был свидетелем больших историй, когда людям, которые работают во власти, такое лизоблюдство точно не нужно. Но люди, которые стоят рангом ниже, пытаются выслужиться. И это сплошь и рядом. Поэтому вот эти ограничения, которые люди сами себе придумывают, они очень сильно сковывают, – сказал Казанский.