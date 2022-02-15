Казанский об уходе с «Матч ТВ»: «Спортивные эмоции стали притупляться. Работа 24/7 забирала все время»

Комментатор Денис Казанский в интервью Sports.ru рассказал о причинах ухода с «Матч ТВ».

– Почему ты ушел?

– Мне стало интересно сделать что-то другое. Я проводил параллель с тем, как я уезжал из Липецка. Здесь было дико комфортно, у меня была очень хорошая должность, у меня были деньги и вполне осязаемые перспективы. И вот эти самые перспективы меня стали пугать. Потому что я понимал, что я – все, и дальше никуда не пойду.

На «Матче» произошло примерно то же самое. Мне интересно было попробовать что-то другое, понять, в какую сторону я могу уйти, что я могу сделать еще. На «Матче» работа была 24/7, и она забирала все время.

Какие-то спортивные эмоции стали притупляться. Ты понимаешь, что будет дальше с тобой, и это ощущение стало пугать и с каждым днем все больше. И выйти в какое-то другое пространство было интересно. Поработав на матчах сборной, теперь я понимаю, что это интересно и совсем другое ощущение! – сказал Казанский.