Дмитрий Чистяков: «Не представлял, что Лукаку такой резкий. Он забил из-под меня, из-за этого мы проиграли «Челси»

Защитник «Зенита» в интервью Sports.ru поделился впечатлениями о своем дебюте в Лиге чемпионов в этом сезоне.

– О твоем попадании в старт на «Челси» было известно заранее: Ловрен не прилетел в Лондон, у Барриоса тоже были проблемы. Спокойно спал перед дебютом в Лиге чемпионов?

– В голове вроде бы все спокойно понимал: я точно играю, это первый матч Лиги чемпионов, против нас будет полный стадион, еще и играем против победителя прошлого розыгрыша. Но выходишь на разминку – и в голове сразу все перемешивается. Тогда сказал сам себе: «Кайфуй, прочувствуй эту атмосферу, ты же шел к этому всю жизнь».

После первого выигранного единоборства у Лукаку стало попроще, подуспокоился. Но даже спустя пять месяцев не верю, что это все было со мной.

– Чем поразил Лукаку?

– Скоростью. Мощь, игра головой, левая нога – об этом знают все. Но я не представлял, что он еще и такой резкий. И если я выскакивал бы из-под него, он меня сразу бы разворачивал.

Поэтому нужно было держать его перед собой. После матча я был очень расстроен. Гол забили из-под меня, из-за этого мы проиграли. Да, в остальном все было неплохо, но в главном моменте Лукаку меня переиграл.

– Про «Ювентус» ты говорил, что с Дибалой и без него это две разные команды.

– Дибала моментально принимает решения. Ему идет передача, ты выдвигаешься на него, оп – и тебя уже обыграли через стенку. Одно-два касания, ничего не сделаешь.

В Петербурге Дибала не играл, думаю, все согласятся, что нас не отвозил. В Турине Дибала добавил им резкости, Кьеза рядом с ним по-другому заиграл. Наверное, сыграла и поддержка их стадиона, – сказал Чистяков.

«Перед «Челси» сказал себе: кайфуй, ты шел к этому всю жизнь». Чистяков – о длинном пути в «Зенит» и сборную