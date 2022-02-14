Вратарь «Арсенала» Рохас Федорущенко будет играть за Колумбию. Он был в юношеской сборной России

Вратарь лондонского решил в ближайшее время выступать за Колумбию.

16-летний голкипер, имеющий право выступать за Россию, Колумбию и Англию, в начале февраля прошел сбор с юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения), но не сыграл за нее ни одного матча.

Он впервые получил вызов в команду, приехал в Хорватию, где состоялся международный турнир, участвовал в занятиях, но ни разу не вышел на поле в трех матчах.

Отсутствие в первой игре объясняется болью в колене, которая появилась после первого дня занятий, но потом прошла.

По информации , Рохас Федорущенко пока будет выступать за Колумбию. Из-за неопределенной позиции российских тренеров вратарь принял приглашение Колумбийской федерации футбола и в конце февраля полетит на сбор команды, за которую выступают 20-летние футболисты. Эта сборная готовится к чемпионату Южной Америки, в мае она сыграет на международном турнире во Франции.

Рохас Федорущенко родился 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне, он выступает за юношей «Арсенала», провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии.