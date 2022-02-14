«Сергееву «Атлетико» подошел бы. Он прессингует, много черновой работы делает и забивает». Капитан «Крыльев» Божин о форварде «Зенита»

Защитник и капитан «Крыльев Советов» Сергей Божин поделился мнением об игре форварда Ивана Сергеева, перешедшего в «Зенит».
– Ваня всегда весельчак был, без понтов – легко контакт найти. На него только посмотришь – уже невольно улыбаешься.
– В чем уникальность Сергеева?
– Голевое чутье, открывания. Но я думаю, в «Зенит» его позвали не только из-за голов. Ваня еще и много черновой работы проделывает – в прессинг идет.
По себе знаю: если нападающий не атакует защитника, из обороны легче выйти. А Сергеев прессингует и сокращает соперникам время на раздумья. «Зенит» стремится накрывать противника на чужой половине, поэтому такой форвард ему должен пригодиться.
– Иван советовался насчет «Зенита»?
– Нет. О его трансфере я узнал из интернета. Прочитал новость: «Сергеев перешел в «Зенит». Написал ему: «Поздравляю».
– Даже от друга он держал переговоры в секрете?
– Я тоже удивился. Возможно, его просили не говорить никому. Я не лез ему в душу.
– Не пропадет он там, как многие русские таланты?
– Время покажет. Но при его качествах – не должен. Ему еще «Атлетико» Мадрид подошел бы, где надо много бегать, прессинговать.
К нему по пробегу никогда вопросов не было. Плюс забивает – что еще нужно от нападающего? – сказал Божин.