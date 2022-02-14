Хави о 2:2 с «Эспаньолом»: «Барселона» потеряла 2 очка, мы доминировали»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 24-го тура Ла Лиги против (2:2).

«Я думаю, мы могли побеждать в этом матче. У нас была возможность повести 2:0, даже при счете 1:1 мы могли забить, а второй пропущенный мяч стал следствием нашей ошибки.

Да, когда забиваешь на последних секундах, есть ощущение, что ты завоевал очко. Но если все хорошо проанализировать, то это была победная игра.

У нас было гораздо больше моментов, мы играли лучше. Мы потеряли два очка, если резюмировать, потому что мы доминировали. Обидно, что мы не повели 2:0. Забей мы второй гол, игра бы кардинально поменялась», – сказал .