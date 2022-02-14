«Барса» забила 10 мячей головой в этом розыгрыше Ла Лиги и лидирует по этому показателю

«Барселона» ушла от поражения в концовке матча 24-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:2).
На 6-й добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял вышедший на замену форвард Люк де Йонг.
31-летний нападающий точно пробил головой после подачи Адама Траоре с фланга.
«Барса» в этом сезоне забила уже 10 мячей головой – больше всех.
Также для сине-гранатовых это самый высокой показатель таких голов с сезона-2016/17, когда «Барса» забила 10 мячей головой в 38 играх чемпионата.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Барселона».