«Барса» забила 10 мячей головой в этом розыгрыше Ла Лиги и лидирует по этому показателю

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига Люк де Йонг Адама Траоре Футбол

«Барселона» ушла от поражения в концовке матча 24-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:2).

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял вышедший на замену форвард Люк де Йонг.

31-летний нападающий точно пробил головой после подачи Адама Траоре с фланга.

«Барса» в этом сезоне забила уже 10 мячей головой – больше всех.

Также для сине-гранатовых это самый высокой показатель таких голов с сезона-2016/17, когда «Барса» забила 10 мячей головой в 38 играх чемпионата.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Барселона».

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