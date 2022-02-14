«Барса» забила 10 мячей головой в этом розыгрыше Ла Лиги и лидирует по этому показателю

ушла от поражения в концовке матча 24-го тура Ла Лиги с (2:2).

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял вышедший на замену форвард Люк де Йонг.

31-летний нападающий точно пробил головой после подачи с фланга.

«Барса» в этом сезоне забила уже 10 мячей головой – больше всех.

Также для сине-гранатовых это самый высокой показатель таких голов с сезона-2016/17, когда «Барса» забила 10 мячей головой в 38 играх чемпионата.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Барселона».