Виктор Онопко: «Чернов убедил «Спартак», что может сделать оборону надежней. Он может прибавить в 25»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Виктор Онопко Никита Чернов Спорт-Экспресс Футбол

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал переход экс-защитника армейцев Никиты Чернова в «Спартак».

Нынешний сезон 26-летний футболист доиграет в «Крыльях Советов» и присоединится к красно-белым летом.

– Вопрос о Чернове, с которым ты работал в ЦСКА. Удивило, что он перешел в «Спартак»?

– Нет. Грамотный, цепкий защитник, который хорошо видит поле и силен в отборе. Чтобы заиграть в ЦСКА, ему не хватало уверенности. К тому же он слишком болезненно реагировал на любые замечания, что рождало боязнь ошибиться.

А у защитника должны быть глаза убийцы, чтобы его боялись так же, как в свое время Игнашевича. Никиту ведь еще Капелло совсем молодым в сборную приглашал. И поверь, в свои 25 он еще может прибавить.

По крайней мере, сезон в «Крыльях» это подтвердил. А «Спартак» убедил, что Чернов – тот, кто сделает его оборону более надежной. И я в это верю! – сказал Онопко.

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