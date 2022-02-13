«Легия» потерпела 14 поражений в чемпионате Польши – худший результат за всю историю клуба

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«Легия» проиграла на своем поле «Варте» в матче 21-го тура чемпионата Польши (0:1).

Команда из Варшавы потерпела уже 14-е поражение в текущем розыгрыше национального первенства, что является худшим результатом за всю историю клуба.

До этого у «Легии» были два сезона с 13 поражениями и три сезона с 12 поражениями.

В турнирной таблице команда занимает 17-е, предпоследнее, место, набрав в 20 матчах 18 очков.

Отметим, что «Легия» – действующий чемпион Польши. По ходу сезона с командой работали три тренера, один из них – Чеслав Михневич, уволенный в октябре, – недавно возглавил сборную Польши.

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