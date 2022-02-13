«Ференцварош» Черчесова обыграл «Залаэгерсег» и вернулся на 1-е место в чемпионате Венгрии

«Ференцварош» обыграл «Залаэгерсег» в матче 20-го тура чемпионата Венгрии (3:1).
Для главного тренера команды из Будапешта Станислава Черчесова эта победа стала третьей после назначения.
У него две победы и два поражения в четырех играх национального первенства. Также при нем команда обыграла «Вашаш» в Кубке Венгрии.
«Ференцварош» вернулся на первое место в турнирной таблице, опередив на одно очко «Академию Пушкаша», которая накануне уступила МТК (1:2).
В следующем туре 19 февраля «Ференцварош» сыграет в гостях с МТК.
- Дата проведения
- 13 февраля, 19.15, «ZTE-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 2 Сакариассен, 0:2 – 33 Ммаэ, 1:2 – 45 Шполярич, 1:3 – 49 Ботка.
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Залаэгерсег –
Кальноки-Киш, Лесяк, Демьен, Гергеньи (Халилович, 63), Серафимов, Санкович, Тайти, Беди, Шполярич, Коста (Szalay, 71), Зимоньи (Гржан, 25).