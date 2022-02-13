«Ференцварош» Черчесова обыграл «Залаэгерсег» и вернулся на 1-е место в чемпионате Венгрии

обыграл в матче 20-го тура чемпионата Венгрии (3:1).

Для главного тренера команды из Будапешта Станислава Черчесова эта победа стала третьей после назначения.

У него две победы и два поражения в четырех играх национального первенства. Также при нем команда обыграла «Вашаш» в Кубке Венгрии.

«Ференцварош» вернулся на первое место в турнирной таблице, опередив на одно очко «Академию Пушкаша», которая накануне уступила МТК (1:2).

В следующем туре 19 февраля «Ференцварош» сыграет в гостях с .