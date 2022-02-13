«Ференцварош» Черчесова обыграл «Залаэгерсег» и вернулся на 1-е место в чемпионате Венгрии

Теги Станислав Черчесов МТК Залаэгерсег высшая лига Венгрия Ференцварош Академия Пушкаша Футбол

«Ференцварош» обыграл «Залаэгерсег» в матче 20-го тура чемпионата Венгрии (3:1).

Для главного тренера команды из Будапешта Станислава Черчесова эта победа стала третьей после назначения.

У него две победы и два поражения в четырех играх национального первенства. Также при нем команда обыграла «Вашаш» в Кубке Венгрии.

«Ференцварош» вернулся на первое место в турнирной таблице, опередив на одно очко «Академию Пушкаша», которая накануне уступила МТК (1:2).

В следующем туре 19 февраля «Ференцварош» сыграет в гостях с МТК.

Залаэгерсег – Ференцварош 1:3 (1:2, 0:1)
Дата проведения
13 февраля, 19.15, «ZTE-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Сакариассен, 0:2 – 33 Ммаэ, 1:2 – 45 Шполярич, 1:3 – 49 Ботка.
ЗалаэгерсегКальноки-Киш, Лесяк, Демьен, Гергеньи (Халилович, 63), Серафимов, Санкович, Тайти, Беди, Шполярич, Коста (Szalay, 71), Зимоньи (Гржан, 25).
ФеренцварошБлажич, Дибус, Ботка (Чивич, 90), Ммаэ, Уинго, Вечеи, Сакариассен, Лаидуни, Нген, Зубков (Лончар, 62), Ммаэ.

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