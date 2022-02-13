Онопко про Миранчука: «Антон ни о каком уходе из «Локомотива» не думает. Парень рвется играть»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виктор Онопко Антон Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко рассказал о состоянии хавбека «Локомотива» Антона Миранчука.

«Перед матчем с «Гетеборгом» мы разговаривали с Антоном. К сожалению, у него очень неприятная травма – хронический болевой синдром приводящей мышцы.

Он уже побывал в Германии и сейчас, на сборе, работает под наблюдением физиотерапевта. Настроение у него хорошее. Видно, что парень хочет быстрее вернуться в строй, рвется играть.

И ни о каком уходе из «Локомотива» не думает», – заявил Онопко.

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