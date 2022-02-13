Онопко про Миранчука: «Антон ни о каком уходе из «Локомотива» не думает. Парень рвется играть»

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко рассказал о состоянии хавбека «Локомотива» .

«Перед матчем с «Гетеборгом» мы разговаривали с Антоном. К сожалению, у него очень неприятная травма – хронический болевой синдром приводящей мышцы.

Он уже побывал в Германии и сейчас, на сборе, работает под наблюдением физиотерапевта. Настроение у него хорошее. Видно, что парень хочет быстрее вернуться в строй, рвется играть.

И ни о каком уходе из не думает», – заявил Онопко.