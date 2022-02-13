«Ньюкасл» впервые с 2018-го выиграл в АПЛ трижды подряд. В двух матчах забил Триппьер

Теги Рафаэль Бенитес Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия Киран Триппьер Эдди Хау Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» (1:0) в 25-м туре чемпионата Англии.

Команда Эдди Хау одержала третью победу подряд. Ранее по три очка удалось набрать в матчах с «Лидсом» (1:0) и «Эвертоном» (3:1).

Такой серии у «Ньюкасла» не было с 2018 года, когда его тренировал Рафаэль Бенитес. В ноябре 2018-го команда также выиграла трижды подряд.

Примечательно, что за последние три матча голами дважды отметился новичок Киран Триппьер. В том числе на его счету сегодняшний победный мяч. Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.

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