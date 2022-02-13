Мусаев о Дзюбе в «Рубине»: «Все хотели бы видеть в своей команде одного из лучших игроков и лучшего бомбардира России»

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в клуб из Казани.
– Дзюбу этой зимой много отправляли в «Рубин». Хотели бы, чтобы сбылось?
– Конечно. Все хотели бы видеть в своей команде одного из лучших игроков и лучшего бомбардира России.
Но он в «Зените». Желаю ему всего хорошего. Он много мне помогал.
– Артем что-нибудь сказал, когда вы уходили из команды?
– Пожелал удачи с очень теплыми словами, – сказал Мусаев.
Напомним, Леон – воспитанник «Зенита».