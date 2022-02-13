Мусаев о Дзюбе в «Рубине»: «Все хотели бы видеть в своей команде одного из лучших игроков и лучшего бомбардира России»

Полузащитник «Рубина» отреагировал на информацию о возможном переходе форварда в клуб из Казани.

– Дзюбу этой зимой много отправляли в . Хотели бы, чтобы сбылось?

– Конечно. Все хотели бы видеть в своей команде одного из лучших игроков и лучшего бомбардира России.

Но он в «Зените». Желаю ему всего хорошего. Он много мне помогал.

– Артем что-нибудь сказал, когда вы уходили из команды?

– Пожелал удачи с очень теплыми словами, – сказал Мусаев.

Напомним, Леон – воспитанник «Зенита».